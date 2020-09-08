Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 вересня коронавірус в Києві виявили у 235 осіб, в цілому зафіксовано 15 511 випадків Covid-19.
За весь час пандемії коронавірус забрав життя 246 киян, протягом доби – чотири летальні випадки.
Одужали від Covid-19 вже 4 826 жителів столиці.
Захворіли:
- 123 жінки віком від 20 до 83 років;
- 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- 6 дівчат від 3 до 17 років;
- 9 хлопців від 1 року до 17.
До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (37) та Шевченківському районах (35). У Дніпровському районі – 30 випадків.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.