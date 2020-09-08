Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 вересня коронавірус в Києві виявили у 235 осіб, в цілому зафіксовано 15 511 випадків Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 246 киян, протягом доби – чотири летальні випадки.

Одужали від Covid-19 вже 4 826 жителів столиці.

Захворіли:

123 жінки віком від 20 до 83 років;

97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

6 дівчат від 3 до 17 років;

9 хлопців від 1 року до 17.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (37) та Шевченківському районах (35). У Дніпровському районі – 30 випадків.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: