Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 вересня в Києві виявили ще 310 хворих на Covid-19. Четверо людей померли.
Загалом коронавірус забрав життя 250 киян.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 15 821.
Захворіли:
- 167 жінок віком від 18 до 83 років;
- 122 чоловіки віком від 18 до 78 рокiв;
- 8 дівчаток від двох до 17 років і 13 хлопчиків від одного до 17 років.
Захворіли також 13 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 84 людини. Загалом коронавірус перемогли 4 910 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 53, Подільському – 42, Деснянському – 40 випадків.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.