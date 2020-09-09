Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 вересня в Києві виявили ще 310 хворих на Covid-19. Четверо людей померли.

Загалом коронавірус забрав життя 250 киян.

Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 15 821.

Захворіли:

167 жінок віком від 18 до 83 років;

122 чоловіки віком від 18 до 78 рокiв;

8 дівчаток від двох до 17 років і 13 хлопчиків від одного до 17 років.

Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Загалом коронавірус перемогли 4 910 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 53, Подільському – 42, Деснянському – 40 випадків.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: