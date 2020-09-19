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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 19 вересня у Києві виявили 400 нових хворих на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 19 140.

За час пандемії від вірусу померли 312 киянин, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 828 мешканцям Києва, за добу – 86 пацієнтам.

Хто захворів за добу:

  • 199 жінок віком від 18 до 83 років;
  • 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв;
  • 13 дівчат від 2 місяців до 16 років;
  • 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці потрапило 65 пацієнтів, решта – лікується вдома.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 82, Оболонському районі – 57 та Дарницькому – 50 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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