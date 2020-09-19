Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 19 вересня у Києві виявили 400 нових хворих на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 19 140.

За час пандемії від вірусу померли 312 киянин, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 828 мешканцям Києва, за добу – 86 пацієнтам.

Хто захворів за добу:

199 жінок віком від 18 до 83 років;

165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв;

13 дівчат від 2 місяців до 16 років;

23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці потрапило 65 пацієнтів, решта – лікується вдома.

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Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 82, Оболонському районі – 57 та Дарницькому – 50 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: