Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 19 вересня у Києві виявили 400 нових хворих на Covid-19.
Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 19 140.
За час пандемії від вірусу померли 312 киянин, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 828 мешканцям Києва, за добу – 86 пацієнтам.
Хто захворів за добу:
- 199 жінок віком від 18 до 83 років;
- 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв;
- 13 дівчат від 2 місяців до 16 років;
- 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
До лікарень столиці потрапило 65 пацієнтів, решта – лікується вдома.
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Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 82, Оболонському районі – 57 та Дарницькому – 50 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.