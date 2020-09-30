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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

30 вересня у Києві зафіксували 219 випадків зараження Covid-19. 

Загалом у столиці 22 778 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 381.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 108 жінок віком від 21 до 89 років;
  • 94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв;
  • 11 дівчаток від 4 до 17 років;
  • 6 хлопчиків від 5 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнта. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 157 людей. Усього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29.

коронавірус київ 30.09

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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