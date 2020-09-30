30 вересня у Києві зафіксували 219 випадків зараження Covid-19.
Загалом у столиці 22 778 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 381.
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Захворіли:
- 108 жінок віком від 21 до 89 років;
- 94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв;
- 11 дівчаток від 4 до 17 років;
- 6 хлопчиків від 5 до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнта. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 157 людей. Усього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.