30 вересня у Києві зафіксували 219 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 22 778 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 381.

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Захворіли:

108 жінок віком від 21 до 89 років;

94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв;

11 дівчаток від 4 до 17 років;

6 хлопчиків від 5 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнта. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 157 людей. Усього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: