5 жовтня у Києві зафіксували 286 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 24 736 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу 10 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 430.

Серед жертв вірусу – 247 чоловіків та 183 жінки. Середній вік померлих – 68 років. Зокрема, серед 65-річних – 294 смерті, серед тих, кому 50-64 – 103 киянина, 30-49 років – 30 хворих.

Наймолодшою жертвою коронавірусу стала 25-річна дівчина, а найстаршою – 96-річний чоловік.

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Захворіли:

163 жінки – від 18 до 90 років;

99 чоловіків – від 19 до 90 рокiв;

по 12 дівчаток та хлопчиків – від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 399 людей. Усього коронавірус подолали 8 263 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 54, у Дніпровському – 52, а також у Дарницькому і Деснянському – по 44.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: