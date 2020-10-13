13 жовтня у Києві зафіксували 397 нових випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 28 090 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 497 людей, за добу – десяти киян.

Одужати вдалося 9 961 мешканцеві міста, за день – 168 особам.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: