У Києві станом на 16 листопада зафіксували 879 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 51 499 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 976 киян, за добу зареєстровано 11 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 18 767 пацієнтам, за останню добу одужали 8 людей.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: