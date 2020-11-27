У Києві станом на 27 листопада зафіксували 1 520 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 65 539 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 253 жителя Києва, за добу – 26 осіб.

Водночас вилікуватися вдалося 22 317 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 375 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: