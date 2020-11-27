У Києві станом на 27 листопада зафіксували 1 520 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 65 539 осіб.
За період пандемії від ускладнень померло 1 253 жителя Києва, за добу – 26 осіб.
Водночас вилікуватися вдалося 22 317 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 375 осіб.
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Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.