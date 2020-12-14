У Києві станом на 14 грудня зафіксували 605 нових випадків коронавірусу.
Хто захворів:
- 331 жінка – від 19 до 91 року;
- 218 чоловіків – від 18 до 84 років;
- 29 дівчаток – від 6 місяців до 17 років;
- 27 хлопчиків – від 9 місяців до 17 років.
За добу до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції. Померло за день 13 киян, одужало – 87.
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Загалом у столиці захворіло 91 743 особи. За час пандемії коронавірус забрав життя 1 597 людей, одужало 28 904 мешканця столиці.
Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах міста.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.