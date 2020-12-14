У Києві станом на 14 грудня зафіксували 605 нових випадків коронавірусу.

Хто захворів:

331 жінка – від 19 до 91 року;

218 чоловіків – від 18 до 84 років;

29 дівчаток – від 6 місяців до 17 років;

27 хлопчиків – від 9 місяців до 17 років.

За добу до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції. Померло за день 13 киян, одужало – 87.

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Загалом у столиці захворіло 91 743 особи. За час пандемії коронавірус забрав життя 1 597 людей, одужало 28 904 мешканця столиці.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах міста.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: