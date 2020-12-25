Станом на 25 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 038 осіб.

Загалом у столиці зафіксовано 106 078 випадків Covid-19. За час пандемії у столиці 1 802 людини померли від вірусу, 35 761 мешканець столиці одужав.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: