Станом на 7 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 197 осіб. Загалом у столиці 130 236 хворих на Covid-19.
За останню добу 16 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 442 летальних випадків. 369 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 79 510 осіб одужали від Covid-19. Госпіталізовано – 36 пацієнтів.
Хто захворів:
- 112 жінок віком від 19 до 88 років;
- 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв;
- п’ять дівчат від 3 до 17 років;
- дев’ять хлопців від 2 до 17 років;
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.