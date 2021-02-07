Станом на 7 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 197 осіб. Загалом у столиці 130 236 хворих на Covid-19.

За останню добу 16 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 442 летальних випадків. 369 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 79 510 осіб одужали від Covid-19. Госпіталізовано – 36 пацієнтів.

Хто захворів:

112 жінок віком від 19 до 88 років;

71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв;

п’ять дівчат від 3 до 17 років;

дев’ять хлопців від 2 до 17 років;

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: