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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

197 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 7 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 197 осіб. Загалом у столиці 130 236 хворих на Covid-19.

197 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За останню добу 16 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 442 летальних випадків. 369 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 79 510 осіб одужали від Covid-19. Госпіталізовано – 36 пацієнтів.

Хто захворів: 

  • 112 жінок віком від 19 до 88 років;
  • 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв;
  • п’ять дівчат від 3 до 17 років;
  • дев’ять хлопців від 2 до 17 років;

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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