Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 1 березня коронавірус у Києві виявили ще у 156 людей. Загалом у столиці небезпечним вірусом хворіють 138 020 людей.

За добу коронавірус забрав життя 5 людей, водночас одужало 16 пацієнтів.

Захворіли:

79 жінок віком від 20 до 85 років

69 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв

4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 352 134 людини, одужали 1 171 724 людини та провели 6 921 573 ПЛР-тестування.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: