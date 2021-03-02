Станом на 2 березня коронавірус у Києві виявили ще у 463 людей. Загалом у столиці небезпечним вірусом хворіють 138 483 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 357 470 людей, одужали 1 176 918 людей та провели 6 948 980 ПЛР-тестування.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: