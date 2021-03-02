Станом на 2 березня коронавірус у Києві виявили ще у 463 людей. Загалом у столиці небезпечним вірусом хворіють 138 483 людини.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 357 470 людей, одужали 1 176 918 людей та провели 6 948 980 ПЛР-тестування.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.