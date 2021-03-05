Станом на 5 березня у Києві за добу виявили 910 нових випадків коронавірусу.

Кількість інфікувань щодня зростає. У попередній день, 4 березня, кількість хворих становила 868. 3 березня МОЗ України підтвердило, що за добу 655 мешканців столиці захворіли на коронавірус.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: