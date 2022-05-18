Карта бойових дій на 18.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 18 в 8:50

На 84-ту добу повномасштабної війни росіяни відкривають вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, а також посилюють наступальне угруповання.

Карта бойових дій в Україні на 18.05.2022

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке за підтримки підрозділів реактивної та ствольної артилерії.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку ворог наступає на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Наступом на Лиманському напрямку росіяни намагаються домогтись повного контролю над Дробишевим та блокування Лиману з півночі.

У Луганській області на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках агресор зосередив до 15 вертольотів для підтримки наступальних дій.

У Маріуполі ворог і далі блокує українські підрозділи в районі заводу Азовсталь, завдаючи артилерійських та авіаційних ударів.

Посилюють росіяни угруповання своїх військ для наступу на напрямку Пологи – Оріхів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська утримують зайняті рубежі, ведуть розвідку, обладнують позиції та відкривають вогонь по українських підрозділах.

Для ураження позицій Збройних сил України росіяни розгорнули до десяти батарей реактивної артилерії та до восьми – ствольної на Миколаївському напрямку.

На Криворізькому напрямку РФ вдається до демонстративних дій, щоб скувати українські війська, а також вдосконалює інженерне обладнання та поповнює запаси.

Так само напруженою та без суттєвих змін залишається ситуація в Придністровському регіоні Республіки Молдова на Бессарабському напрямку.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та здійснюють вогневу підтримку на Приморському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

Підрозділи Збройних сил Білорусі й далі посилюють кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи Збройних сил РФ.

В окремих районах, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни посилюють систему протиповітряної оборони, обладнують позиції та обстрілюють із артилерії позиції українських військ й об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку загарбники утримують займані позиції, намагаються завадити подальшому просуванню військ ЗСУ та відкривають вогонь із артилерії по Циркунах, Руських Тишках, Черкаських Тишках та Питомнику.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW