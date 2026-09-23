Російські війська вночі та вранці 23 вересня атакували низку українських регіонів.

У Києві виникли пожежі на території транспортного підприємства та у складських приміщеннях, на Одещині під ударом опинилися портова інфраструктура, вантажне судно та склади, а в Ізюмі російські авіабомби влучили у житловий сектор.

Наслідки ударів також зафіксували у Запоріжжі, де вдруге за кілька днів атакували торговельний центр Амстор, на Житомирщині та Полтавщині.

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Про ці та інші події ночі та ранку 23 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Київ

Уранці 23 вересня російські ударні безпілотники атакували Київ.

Наслідки зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

У Солом’янському районі уламки БпЛА впали між житловими будинками. На іншій локації виникла пожежа на території транспортного підприємства.

У Голосіївському районі загорілися складські приміщення, також російський дрон атакував АЗС. Повідомлялося і про падіння безпілотника на бізнес-центр.

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Також, за попередніми даними, виникла пожежа на даху однієї з АЗС.

Через підвищену повітряну загрозу тимчасово призупиняли рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Один чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.

Остаточні наслідки російської атаки на столицю встановлюються.

Удари по Одещині

Російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру Одеської області. Однією з цілей стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда.

На судні після удару виникла пожежа. Загинув капітан — громадянин України. Інших членів екіпажу евакуювали, займання ліквідували.

Крім того, російські війська двічі поспіль атакували складські приміщення, де зберігали медикаменти, побутові товари та продукти. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа.

Гасіння тривало кілька годин. Роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги, конструктивні особливості будівель та велика кількість продукції всередині. Через численні атаки до ліквідації наслідків долучилися рятувальники з Миколаївської області.

За інформацією ДСНС, під час ударів по складських будівлях загиблих та постраждалих не було.

Авіаудари по Ізюму

Російські війська ввечері 22 вересня та вранці 23 вересня завдали серії авіаударів по Ізюму Харківської області.

По житловому сектору міста скинули чотири керовані авіабомби. Після влучань виникли чотири пожежі.

Руйнувань зазнали двоповерховий житловий будинок, приватні оселі, господарські споруди та автомобілі.

Внаслідок атак постраждали восьмеро людей, серед них дитина. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Удар по Запоріжжю

Увечері 22 вересня російські війська знову атакували торговельний центр Амстор у Запоріжжі. Цього разу під ударом опинився ТЦ у Південному мікрорайоні міста.

Після влучання виникла масштабна пожежа, яка охопила близько 6 тис. кв. м. Рятувальникам доводилося періодично припиняти гасіння та відходити в укриття через загрозу повторних атак.

Внаслідок удару поранені двоє чоловіків віком 37 та 39 років. Їм надають медичну допомогу.

Пожежу ліквідували. Це вже другий удар по торговельному центру мережі Амстор у Запоріжжі за останні кілька днів — 17 вересня російські війська атакували інший магазин мережі.

Атака на Житомирщину

Російські війська атакували одне з підприємств у Житомирській області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

На території підприємства виникла пожежа. Рятувальники працювали на місці протягом вечора та ночі.

Займання ліквідували, також надзвичайники розібрали пошкоджені металеві конструкції.

Разом із підрозділами ДСНС на місці працювали інші екстрені служби та волонтери Українського Червоного Хреста.

Удар по Полтавщині

Російські війська атакували приватне підприємство у Полтавському районі.

Внаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Зеленський попередив про підготовку нової масованої атаки РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару по Україні.

Про загрозу президент повідомив після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

На цьому тлі Україна продовжує переговори з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони напередодні зими.

Зеленський і Трамп обговорили зимовий пакет для ППО

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп зустрілися 22 вересня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Серед головних тем були можливі кроки до дипломатії та посилення протиповітряної оборони України перед зимою. Офіс президента підтвердив, що сторони обговорили зимовий пакет ППО.

За словами Зеленського, Україна попросила США розглянути можливість надання зимового пакету ракет для систем Patriot. Американська сторона має оцінити можливості такого постачання.

Ще одне питання стосувалося отримання ліцензій для виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні. Зеленський заявив, що конкретної відповіді поки немає, але американська сторона не відмовила Україні.

Офіс президента після зустрічі повідомив, що українська та американська команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Україна порушила питання Starlink для ударів по РФ

Під час закритої частини зустрічі Зеленського і Трампа українська сторона порушила питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії, повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За словами джерела журналістки, Трамп порадив українській стороні обговорювати це питання безпосередньо з Ілоном Маском.

Інших подробиць цієї частини переговорів джерело не повідомило. Офіційне повідомлення Офісу президента за підсумками зустрічі не містить згадки про Starlink. У ньому йдеться про деескалаційні кроки, дипломатію та посилення української ППО.

МВФ допоможе Україні з фінансуванням на 2027 рік

Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

За словами президента, Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, необхідних Україні для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році.

Під час переговорів також обговорили виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами. Зеленський зазначив, що частину необхідних законів Верховна Рада вже ухвалила, а решту рішень має підтримати до кінця року.

Президент також поінформував керівницю МВФ про безпекову ситуацію та наслідки російських повітряних атак для української економіки.

Рубіо розповів про угоду щодо Гренландії

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про домовленості Вашингтона, Копенгагена та Нуука щодо безпеки Гренландії.

За його словами, угода передбачає можливість розширення американської військової присутності на острові. США розглядають роботу щонайменше над двома військовими об’єктами — один із них може бути відновлений, інший розширений.

Окремий механізм має стосуватися перевірки іноземних інвестицій. За словами Рубіо, США та Данія перевірятимуть потенційних інвесторів на зв’язки з Китаєм та іншими державами поза НАТО, які Вашингтон розглядає як загрозу.

Рубіо також заявив, що домовленості мають залишатися чинними незалежно від можливих майбутніх змін статусу Гренландії. За його словами, сама Гренландія є окремою стороною угоди.

Рубіо заявив про відсутність угоди щодо завершення війни

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленості щодо завершення російсько-української війни наразі немає, однак Вашингтон має намір продовжувати контакти з обома сторонами.

За словами Рубіо, адміністрація Дональда Трампа готова долучатися до переговорного процесу, якщо побачить можливість допомогти зблизити позиції України та Росії. Водночас він визнав, що зараз такого прориву немає.

Рубіо висловив позицію, що війна зрештою завершиться шляхом переговорів, а не однозначною військовою перемогою однієї зі сторін. Це є оцінкою держсекретаря США, а не досягнутою між Україною та Росією домовленістю.

За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть контакти з Києвом і Москвою та шукатимуть можливості для просування переговорного процесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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