Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 2 марта инфицировано 89 073 человека.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 3 048 пациентов. Из больниц выписали 45 095 человек.

В Италии подтверждены 566 новых случаев инфицирования. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В Иране заявили о 385 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом.

О первых случаях выявления вируса заявили в Чехии, Доминиканской Республике, Армении

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 4 212 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о критический момент в битве за сдерживание коронавируса.

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В Украине сейчас не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Но для безопасности 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали из китайского города Ухань. Сейчас они находятся на двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. МОЗ Украины уверяет, что все эвакуированы здоровые.

В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.