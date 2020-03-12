Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 12 марта инфицированы более 124 тыс. человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 4 622 пациента. Из больниц выписали почти 68 тыс. человек.

Всего в Италии — второй по смертности стране от коронавируса — обнаружили 12 462 больных, 827 человек умерли. С 10 марта в стране везде карантин.

Фото: Getty Images

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