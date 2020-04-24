По состоянию на 24 апреля в мире зафиксировано 2 708 885 случаев заражения коронавирусом. Из них 190 858 человек умерли, выздоровели 738 257 человек.

США находится на первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19— 869 170 больных.

На втором месте Испания — там заразились 213 024 человека, умерло — 22 157..

На третьем месте Италия, где зафиксировано 189 973 случая заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 884 человека. Страна находится уже на седьмом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8.30 24 апреля известно о 7 170 больных в стране. В общем 187 человек умерли, а 504 пациента выздоровели. За сутки выявлено 578 новых случаев.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.