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Факты / Украина

Что известно об Алексее Гончаруке – возможном премьер-министре

Алексей Гончарук может стать одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины. Самую важную информацию из биографии Алексея Гончарука – читайте в материале.

Олексій Гончарук

Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса президента. На должность был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая.

С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого МАУП, получив квалификацию магистра права. Окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Выпускник Aspen Institute Киев и программы Киево-Могилянской бизнес школы Стратегический архитектор.

С 2005 по 2008 год работал в инвестиционной компании PRIOR-Invest (Киев) сначала юристом, а со второй половины 2006 года – возглавлял юридический отдел этой компании.

В 2008 году работал арбитражным управляющим, был основателем и управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, которая специализируется на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года – глава Всеукраинской общественной организации Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам. Был заместителем генерального директора ООО Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания.

С сентября 2015 по 2019 год – возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), целью которого является разработка и внедрение эффективной системы регулирования в Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

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На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную Раду под первым номером партии Сила людей, но в 2018 году вышел из ее состава.

Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В Офисе президента отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уже определился с должностью главы Кабмина и предложит Верховной Раде назначить на должность премьер-министра Алексея Гончарука.

Фото: Офис Президента

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