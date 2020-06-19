Сегодня, 19 июня, православные чтят память Илариона Далматского (Нового).

Иларион, который постригся в монахи в 20 лет, подвергся пыткам за служение Христу и удостоился видения, как ангелы возносят к небу душу святого Федора Студита.

Также в календаре сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и Международный день серповидноклеточной анемии.

Именины 19 июня отмечают: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.

Народные приметы 19 июня

Теплая и ясная погода к хорошему урожаю зерна;

Гром утром предупреждает о дожде вечером;

Если гром глухой, дождь будет спокойным;

За восточным ветром в этот день определяли, что летом будет много осадков;

Пчелы роятся — будет ясный день;

На Илариона украинцы обычно пололи, чтобы был хороший урожай.

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Что нельзя делать

Сегодня нужно избегать ссор с семьей.

Также в этот день нельзя лениться.

Приближается день летнего солнцестояния

Самый длинный день в 2020 году наступит 21 июня в 13.07 по Киеву. В этот день девушки гадают на суженого, а вечером молодежь прыгает через костер.

В день летнего солнцестояния следует избегать скандалов, нельзя плакать.

Почему в день летнего солнцестояния лучше не рождаться детям — читайте в материале Фактов ICTV.