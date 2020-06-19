Сегодня, 19 июня, православные чтят память Илариона Далматского (Нового).
Иларион, который постригся в монахи в 20 лет, подвергся пыткам за служение Христу и удостоился видения, как ангелы возносят к небу душу святого Федора Студита.
Также в календаре сегодня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и Международный день серповидноклеточной анемии.
Именины 19 июня отмечают: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.
Народные приметы 19 июня
- Теплая и ясная погода к хорошему урожаю зерна;
- Гром утром предупреждает о дожде вечером;
- Если гром глухой, дождь будет спокойным;
- За восточным ветром в этот день определяли, что летом будет много осадков;
- Пчелы роятся — будет ясный день;
- На Илариона украинцы обычно пололи, чтобы был хороший урожай.
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Что нельзя делать
Сегодня нужно избегать ссор с семьей.
Также в этот день нельзя лениться.
Приближается день летнего солнцестояния
Самый длинный день в 2020 году наступит 21 июня в 13.07 по Киеву. В этот день девушки гадают на суженого, а вечером молодежь прыгает через костер.
В день летнего солнцестояния следует избегать скандалов, нельзя плакать.
Почему в день летнего солнцестояния лучше не рождаться детям — читайте в материале Фактов ICTV.