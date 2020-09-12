По состоянию на 12 сентября в Киеве обнаружили еще 428 больных Covid-19, что стало новым антирекордом.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло пятеро киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 266 человек.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 16 951.

Заболели:

223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 до 16 лет.

Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. В общем коронавирус победили 5 267 жителей Киева.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: