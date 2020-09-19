Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 19 сентября в Киеве обнаружили еще 400 новых больных на Covid-19.
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 19 140.
За время пандемии от вируса умерли 312 киевлянин, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 828 жителям Киева, за сутки — 86 пациентам.
Кто заболел за сутки:
- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет;
- 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет;
- 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы попало 65 пациентов, остальные — лечатся дома.
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Наибольшее количество случаев коронавируса в Деснянском районе — 82, Оболонском районе — 57 и Дарницком — 50 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.