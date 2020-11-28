День Святого Николая 2020: история и традиции праздника

День Святого Николая в 2020 году, как и всегда, отмечают 19 декабря. Ночь перед праздником — самая волшебная и самая желанная для всех украинских детей, потому что каждый малыш ждет подарок под подушкой от святого.

Эту чудесную традицию передают из поколения в поколение, потому что она прививает главные ценности нашим детям — учит милосердию, щедрости и любви к ближним.

Николая также считают главным защитником путешественников, рыбаков и моряков. Они вспоминают его в дороге, во время плаваний, просят о щедром улове и хорошей погоде.

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История и традиции

По легендам, Святой Николай, который был епископом византийского города Мира, помог бедному вдовцу выдать свою дочь замуж. По тамошним обычаям, она не смогла бы соединить жизнь со своим возлюбленным без приданого и работы. Поэтому ночью Святой Николай пробрался к убогой хижине и закинул через окно в комнату, где спала девушка, кусок золота.

Так он соединил сердца, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай стал приносить в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. И всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным.

Подарки на День Святого Николая

Вероятно, эта традиция пошла из средневековой Германии, где накануне праздника родители презентовали детям новую зимнюю одежду.

В Украине дети ждут Святого Николая, чтобы получить подарок под подушку при условии, что они вели себя хорошо в течение года. Непослушные дети могут найти под подушкой розгу или камешек.

Есть еще одна традиция на День Святого Николая — если в канун праздника загадать заветное желание, то он его обязательно исполнит. Поэтому дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты.

Приметы, связанные с 19 декабря

Праздник Николая — последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами.

Мужчины всегда первыми просыпались в этот день, чтобы обойти свой двор, иначе семью ждет большое горе в новом году.

Большой иней — к урожаю хлеба.

Идет дождь — хорошо уродятся озимые.

Мороз — будет большой урожай хлеба и овощей.

Если зима до Дня Николая след заметет — дороге не стоять.

Какой день на Николая Зимнего, такой будет и на Николая Летнего (22 мая).

Факты ICTV расскажут вам, как написать письмо святому Николаю.