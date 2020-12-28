По состоянию на 28 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 851 человека. Всего в столице зафиксировали 108 055 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки в Украине умерли от болезни 10 человек. Всего за период пандемии в столице 1 844 летальных случая от вируса. В то же время выздоровели 188 украинцев, в общем коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: