По состоянию на 10 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 297 человек. Всего в столице 130 864 больных Covid-19.

За последние сутки 15 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 473 летальных случая. 1 295 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 82 684 человека выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: