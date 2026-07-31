Сигнал Трампу та удар ракети РФ у Польщі: які проблеми оголив обстріл України 30 липня

Крім цього, на Київщині у селі Скибин травмувалося п’ятеро людей, серед яких – одна дитина. У Полтавському районі внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Також наслідки масованої атаки РФ також зафіксували у Польщі. Під час повітряного удару по Україні в польському Любліні лунали сирени тривоги, а неподалік від міста невдовзі виявили вирву. Згодом у Польщі підтвердили, що цей слід залишила російська крилата ракета Х-101, яка вибухнула під час зіткнення із землею.

Після цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про що свідчить ця атака РФ на Україну

Основними цілями Росії під час цієї атаки по Україні стали промислові об’єкти, складські приміщення та маркетплейси, заявив у коментарі Фактам ICTV провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко.

Відповідаючи на запитання про те, чи може РФ бути вигідно розпочати такі атаки вже зараз, щоб змусити Україну витрачати ракети ППО до початку опалювального сезону, Романенко зазначив, що для ворога немає принципової різниці, коли саме починати.

Він пригадав, що у 2025 році війська РФ вдавалися до подібних ударів влітку. Проте це їхня системна діяльність, так само як і у Силах оборони України. Водночас він звернув увагу, що цей обстріл дійсно був другим за масовістю за останній час.

– Але масовість там створили крилаті ракети морського базування в основному. У минулому місяці застосовувалися лише два рази в обмеженій кількості. А тут раптом полетіли у величезній кількості, а половина з них – морського базування. Плюс ще президент сказав, під час нальоту застосовувалися ще й північнокорейські ракети KN-23, – зазначив Романенко.

За словами авіаексперта, у російських військ був запас північнокорейських ракет. Проте залишається під питанням, які саме ракети застосувала Росія – із запасів чи це були нові постачання.

– Якщо взяти дані ГУР, то у росіян був запас північнокорейських ракет. Схоже, що росіяни просто цей запас ракет розконсервували. Про нові постачання – це треба питати у ГУР. Тут важко сказати, це із запасів чи нових постачань, – звернув увагу він.

Удар російської ракети по території Польщі

Авіаексперт Валерій Романенко не виключає, що російська ракета Х-101 залетіла до Польщі через відхилення від маршруту або технічну несправність, або це могло бути навмисною перевіркою реакції Польщі та НАТО.

– Не виключені обидва варіанти, бо ракета після перетину українського кордону, згідно з цими графіками, які показували, летіла прямолінійно і наприкінці виконала стандартний маневр. Вона набрала висоту і впала вертикально, про що свідчить практично ідеальна округла воронка від цієї ракети. Якби вона під кутом падала, наприклад, закінчувалося паливо, то воронка мала б близьку до еліптичної форми. А тут ідеально округла воронка, – сказав він.

Водночас Романенко схиляється до думки, що російська ракета все-таки залетіла до повітряного простору Польщі через те, що вона мала технічні вади і не виконала програму польоту, тому полетіла далі замість того, щоб знайти ціль, на яку її направляли.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе посилення обміну розвідувальними даними та координації ППО між Польщею та Україною, авіаексперт заявив, що це найголовніше.

– Це головне, оскільки те, що оголосило командування Повітряних сил Польщі, в голову не вкладається. Виходить, що вони не збили ракету тому, що боялися, що це випадково залетіли наші літаки. Це свідчення того, що немає оперативного контакту. Такого не може бути на п’ятий рік війни. Якщо дійсно його немає, то треба негайно встановлювати, – стверджує він.

Як зазначив Романенко, навіть у мирний час сили протиповітряної оборони сусідніх країн мали б мати оперативні контакти. І питання, чи це не наш літак, не могло стояти, якби вони могли б моментально зв’язатися, наголосив авіаексперт.