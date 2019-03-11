На горі Пожижевська у Карпатах випало до 80 см снігу.

Наразі в Карпатах спостерігається сніголавинна небезпека 4 ступеню. Рівень снігу на горі Пожижевська сягає 80 см. Хуртовини вирують з неділі, 10 березня.

За словами метеорологів, ці снігопади у березні не останні. В Івано-Франківській області очікуються пориви вітру до 20 м/с , а температура повітря вночі знизиться до -2°C.

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Висота Пожижевської гори становить 1822 м, а на її полонині знаходиться сніголавинна метеостанція.

Через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є жертви.

Нагадаємо, Україною напередодні прокотився потужний буревій. Шквали сильного вітру наробили лиха у п’яти областях. Загалом в країні буревій пошкодив лінії електропередачі, знеструмивши 47 населених пунктів.