Станом на 8 червня у Києві зафіксували 3 490 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 72 людини захворіли на Covid-19, серед них – 6 медиків.

За період пандемії у столиці 77 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

43 жінки віком від 23 до 84 рокiв;

25 чоловікiв від 21 до 71 року;

2 дівчинки віком 1 та 9 років;

3 хлопчики віком 8 місяців та 10 років.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 457 хворих;

Шевченківський район – 245 хворих;

Солом’янський район – 321 хворий;

Дніпровський район – 358 хворих;

Святошинський район – 274 хворих;

Деснянський район – 406 хворих;

Подільський район – 230 хворих;

Голосіївський район – 270 хворих;

Оболонський район – 268 хворих;

Дарницький район – 661 хворий.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 6 червня в Україні зафіксували 550 нових випадків коронавірусу Covid-19.

Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 26 514 осіб. З них 777 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 11 812 осіб.