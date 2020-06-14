Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 14 червня у Києві зафіксували 3 904 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, за добу – 66 нових.

Захворіли шість медиків, один пацієнт помер.

За оcтанню добу захворіли:

37 жінок віком від 24 до 80 рокiв;

25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв;

3 дівчинки – одній 4 роки, двом – по 11;

9-річний хлопчик.

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До лікарень міста госпіталізували 16 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 476 хворих;

Шевченківський район – 292 хворих;

Солом’янський район – 356 хворих;

Дніпровський район – 401 хворих;

Святошинський район – 318 хворих;

Деснянський район – 460 хворих;

Подільський район – 279 хворих;

Голосіївський район – 297 хворих;

Оболонський район – 324 хворих;

Дарницький район – 705 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.

В країні – 30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.

За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.