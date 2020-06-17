Комітет Ради рекомендує розглянути постанову про звільнення Авакова

Комітет Верховної Ради рекомендує включити до порядку денного сесії проект постанови про звільнення голови МВС Арсена Авакова.

Зареєстрований проект постанови №3606 можуть внести на засідання 18 червня.

Рішення ухвалили без обговорення самого проекту постанови.

– Не може бути міністром внутрішніх справ людина, чиї підлеглі безкарно б’ють, ґвалтують, знущаються та покривають винних, – заявив народний депутат Голосу Андрій Осадчук.

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5 червня понад півсотні народних депутатів із фракцій партій Голос, Слуга народу, Європейська солідарність зареєстрували цю постанову.

15 червня заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк заявив про намір їхньої фракції зібрати підписи задля ініціювання позачергового засідання Верховної Ради для розгляду відповідного проєкту постанови.

Аваков і відставка

Президент Володимир Зеленський не пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку, але збирався з ним зустрітися.

Зеленський вказав, що не може дати однозначну відповідь, чи на своєму місці Аваков, після резонансних подій в Кагарлику і Броварах.

З Аваковим є домовленість про необхідність доведення до кінця і отримання результату в справах Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.