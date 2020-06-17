Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 17 червня у Києві зафіксували 4 026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу – 41 новий.

За останню добу два пацієнти померли.

За добу захворіли:

26 жінок віком від 20 до 81 року;

10 чоловіків віком від 25 до 75 років;

1 дівчинка, якій 7 років та 4 хлопчики віком від 1 до 6 років.

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До лікарень міста госпіталізували 9 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 484 хворих;

Шевченківський район – 305 хворих;

Солом’янський район – 371 хворий;

Дніпровський район – 411 хворих;

Святошинський район – 332 хворих;

Деснянський район – 476 хворих;

Подільський район – 284 хворих;

Голосіївський район – 309 хворих;

Оболонський район – 331 хворий;

Дарницький район – 723 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

16 червня коронавірус в Україні підтверджено у 32 476 осіб. За добу додалося 666 пацієнтів. Добовий приріст нових випадків інфікування не падає.

Всього померло 912 осіб, а за добу — 11 осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 14 528 пацієнтів — 275 за добу.