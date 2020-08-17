Станом на 17 серпня у столиці вже 10 642 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 104 мешканців Києва.

За останню добу захворіли:

44 жінки віком від 20 до 71 року;

53 чоловіки віком від 21 до 84 років;

чотири дівчинки від семи місяців до 12 років і три хлопчики від дев’яти до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 17 серпня:

Голосіївський – 847;

Дарницький – 1 767;

Деснянський – 1 309;

Дніпровський – 1 254;

Оболонський – 944;

Печерський – 964;

Подільський – 645;

Святошинський – 892;

Солом’янський – 1 178;

Шевченківський – 842.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 серпня, у країні зафіксували 92 820 випадків, за добу – 1 464 нових.

За час пандемії 2 089 українців померли від вірусу.

Одужати вдалося 48 164 пацієнтам.