Станом на 17 серпня у столиці вже 10 642 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 104 мешканців Києва.
За останню добу захворіли:
- 44 жінки віком від 20 до 71 року;
- 53 чоловіки віком від 21 до 84 років;
- чотири дівчинки від семи місяців до 12 років і три хлопчики від дев’яти до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 17 серпня:
- Голосіївський – 847;
- Дарницький – 1 767;
- Деснянський – 1 309;
- Дніпровський – 1 254;
- Оболонський – 944;
- Печерський – 964;
- Подільський – 645;
- Святошинський – 892;
- Солом’янський – 1 178;
- Шевченківський – 842.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 серпня, у країні зафіксували 92 820 випадків, за добу – 1 464 нових.
За час пандемії 2 089 українців померли від вірусу.
Одужати вдалося 48 164 пацієнтам.