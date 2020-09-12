Станом на 12 вересня в Києві виявили ще 428 хворих на Covid-19, що стало новим антирекордом.
За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло п’ятеро киян. Загалом Covid-19 забрав життя 266 осіб.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 16 951.
Захворіли:
- 223 жінки віком від 18 до 89 років;
- 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
- 9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 років до 16.
Захворіли також 12 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 97 людей. Загалом коронавірус перемогли 5 267 мешканців Києва.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
дотримуватися дистанції в людних місцях;
не торкати руками обличчя;
дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.