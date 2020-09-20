Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 вересня у Києві зафіксували 343 випадки зараження коронавірусом.
Загалом у столиці 19 483 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
За останню добу чотири людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
Захворіли:
- 181 жінка віком від 19 до 82 років
- 133 чоловіка віком від 19 до 84 рокiв
- 17 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.
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Одужала за минулу добу 31 людина. Загалом коронавірус подолали 5 859 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 58, уДеснянському – 57 та в Оболонському районі – 52 випадки.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.