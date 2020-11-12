Станом на 12 листопада в Києві зафіксували 931 новий випадок коронавірусу.

Загалом у столиці 47 563 підтверджених випадки захворювання Covid-19

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: