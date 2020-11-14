PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

У Києві зросла захворюваність Covid-19 – за добу 1 053 нових випадки (Оновлюється)

У Києві станом на 14 листопада зафіксували 49 699 випадків інфікування коронавірусом, за останню добу – 1 053.

Захворіли:

  • 604 жінки віком від 18 до 86 років
  • 376 чоловіків віком від 18 до 89 років
  • 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також серед інфікованих 39 медиків. Одужали за минулу добу 369 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Госпіталізація знадобилася 73 пацієнтам.

Найбільше випадків виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

 

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх