У Києві станом на 14 листопада зафіксували 49 699 випадків інфікування коронавірусом, за останню добу – 1 053.

Захворіли:

604 жінки віком від 18 до 86 років

376 чоловіків віком від 18 до 89 років

36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також серед інфікованих 39 медиків. Одужали за минулу добу 369 людей.

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Госпіталізація знадобилася 73 пацієнтам.

Найбільше випадків виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: