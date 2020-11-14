У Києві станом на 14 листопада зафіксували 49 699 випадків інфікування коронавірусом, за останню добу – 1 053.
Захворіли:
- 604 жінки віком від 18 до 86 років
- 376 чоловіків віком від 18 до 89 років
- 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Також серед інфікованих 39 медиків. Одужали за минулу добу 369 людей.
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Госпіталізація знадобилася 73 пацієнтам.
Найбільше випадків виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.