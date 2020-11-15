У Києві станом на 15 листопада зафіксували 921 новий випадок коронавірусу, всього захворіло 50 620 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 965 киян, за добу зареєстровано 15 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 18 759 пацієнтам, за останню добу одужали 57 людей.

За останню добу захворіли:

42 медика;

525 жінок (18-97 років);

343 чоловіка (18-93 років);

25 дівчаток (від 11 місяців до 17 років) та 28 хлопчиків (3-17 років).

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Кількість госпіталізованих пацієнтів у лікарнях збільшилася на 44. Найбільше хворих зафіксовано у Дарницькому (124), Оболонському (121) та Деснянському районах (120).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: