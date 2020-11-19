Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 19 листопада зафіксували 1 348 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 55 203 особи.
За період пандемії від ускладнень померло 1 047 киян, за добу 34 людини.
Водночас вилікуватися вдалося 20 012 пацієнтам, за добу 456.
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Захворіли:
- 731 жінка віком від 18 до 94 років;
- 554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв;
- 33 дівчинки від одного місяця до 16 років;
- 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.
У стаціонарах медзакладів міста лікується 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188 та у Солом‘янському районі – 166 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.