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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Антирекорд – 1 348 нових випадків: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві (Оновлюється)

У Києві станом на 19 листопада зафіксували 1 348 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 55 203 особи.

За період пандемії від ускладнень померло 1 047 киян, за добу 34 людини.

Водночас вилікуватися вдалося 20 012 пацієнтам, за добу 456.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 731 жінка віком від 18 до 94 років;
  • 554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв;
  • 33 дівчинки від одного місяця до 16 років;
  • 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

У стаціонарах медзакладів міста лікується 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188 та у Солом‘янському районі – 166 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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