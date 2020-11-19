Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 19 листопада зафіксували 1 348 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 55 203 особи.

За період пандемії від ускладнень померло 1 047 киян, за добу 34 людини.

Водночас вилікуватися вдалося 20 012 пацієнтам, за добу 456.

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Захворіли:

731 жінка віком від 18 до 94 років;

554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв;

33 дівчинки від одного місяця до 16 років;

30 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

У стаціонарах медзакладів міста лікується 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188 та у Солом‘янському районі – 166 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: