У Києві станом на 25 листопада зафіксували 980 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 62 620 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 196 мешканців Києва, за добу – 23 людини.

Водночас вилікуватися вдалося 21 437 пацієнтів, за останню добу побороли хворобу 346 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: