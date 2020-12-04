У Києві станом на 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 76 750 людей.
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З початку пандемії в Києві одужали 24 585 осіб, 310 – за добу.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 1 395 осіб. За останню добу померли ще 26 пацієнтів.
Захворіли:
- 785 жінок віком від 18 до 89 років
- 460 чоловіків віком від 18 до 91 року
- 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Госпіталізація знадобилася 76 пацієнтам.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146, у Дарницькому районі – 142.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.