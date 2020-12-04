У Києві станом на 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 76 750 людей.

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З початку пандемії в Києві одужали 24 585 осіб, 310 – за добу.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 1 395 осіб. За останню добу померли ще 26 пацієнтів.

Захворіли:

785 жінок віком від 18 до 89 років

460 чоловіків віком від 18 до 91 року

63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Госпіталізація знадобилася 76 пацієнтам.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146, у Дарницькому районі – 142.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: