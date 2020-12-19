Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 19 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 364 особи, зокрема, у 66 медиків.
Загалом у столиці зафіксовано 99 694 випадки Covid-19. За час пандемії померло 1 699 киян, одужали – 31 949 мешканців міста.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.