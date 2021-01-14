Станом на 14 січня коронавірус у Києві виявили ще у 794 людей. Загалом у столиці захворіло 120 186 мешканця міста.

Загалом в Києві помер 2 141 мешканець, за останню добу – 13 осіб.

Водночас повністю одужало 45 527, за добу – 699 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: