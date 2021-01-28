Станом на 28 січня коронавірус у Києві виявили ще у 369 осіб. Загалом у столиці хворобу підтвердили у 127 472 людей.

За останню добу від вірусу померло 18 людей, за час пандемії – 2 326 летальних випадків. Водночас за добу одужали 1 634 пацієнта, загалом побороли хворобу 63 987 киян.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: