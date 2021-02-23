Станом на 23 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 454 людей. Усього у столиці 135 129 випадків зараження на Covid-19.

За добу в столиці померло 15 пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 596 померлих. Водночас одужати вдалося 378 хворим, загалом – 92 303.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: