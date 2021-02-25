Станом на 25 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 652 людей. Усього у столиці 136 328 випадків зараження на Covid-19.

За добу в столиці померло 18 пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 620 померлих. Водночас одужати вдалося 343 хворим, загалом – 92 841.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: