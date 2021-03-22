Станом на ранок 22 березня у Києві за добу виявили 349 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 986 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 20 осіб, за весь період пандемії – 3 082. Подолали хворобу уже 101 944 киянина, за добу одужали 492 пацієнта.
Хто захворів:
- 199 жінок віком від 19 до 90 років;
- 131 чоловік віком від 18 до 83 років;
- 12 дівчаток від 5 до 17 років;
- 7 хлопчиків від 5 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.