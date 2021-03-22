Станом на ранок 22 березня у Києві за добу виявили 349 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 986 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 20 осіб, за весь період пандемії – 3 082. Подолали хворобу уже 101 944 киянина, за добу одужали 492 пацієнта.

Хто захворів:

199 жінок віком від 19 до 90 років;

131 чоловік віком від 18 до 83 років;

12 дівчаток від 5 до 17 років;

7 хлопчиків від 5 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: