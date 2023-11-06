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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Якщо не служив в армії: чи можуть чоловіків мобілізувати до 25 років

Якщо не служив в армії: чи можуть чоловіків мобілізувати до 25 років
Фото: Генштаб ЗСУ

30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила проєкт №9281.

Цей закон передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Тобто вік призову в армію в Україні знизився до 25 років.

Чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років, якщо він не служив в армії – Факти ICTV запитали в юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Зараз дивляться

Якщо не служив в армії: чи можуть мобілізувати до 25 років

За словами адвоката, українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

– Тобто мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено. Зробити це можна лише за їхньою згодою, – додає Кравець.

Проте, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право.

Річ у тім, що поняття призовник та військовозобовʼязаний часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте це не зовсім так.

Призовники — особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її. А військовозобов’язані  – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

– Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних), – каже Кравець.

Відповідно, якщо чоловік до 25 років не служив армії, ніхто мобілізувати його на військову службу не зможе.

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А от чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати навіть без досвіду проходження військової служби.

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Армія, Війна в Україні, мобілізація
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