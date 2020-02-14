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Квитки розпродано: комік Луї Сі Кей дасть додатковий концерт у Києві

У травні 2020 року американський комік Луї Сі Кей дасть одразу два концерти у Києві.

Виступи пройдуть у Палаці Україна 14 та 15 травня.

За лічені години усі квитки на шоу 15 травня було розкуплено. Про це повідомили на сайті артиста.

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Луї Сі Кей у Києві - деталі концерту

Організатори вирішили зробити додатковий концерт, що пройде за день до основного, 14 травня.

Оскільки Луї виступатиме англійською, глядач  за додаткові 50 грн зможе отримати гарнітуру із синхронним перекладом на українську або російську мови.

Вартість квитків варіюється від 499 до 1499 грн. Придбати їх можна за посиланням.

Луї Сі Кей у Києві - деталі концерту

Нещодавно Факти ICTV публікували афішу найочікуваніших концертів, що пройдуть у Києві цього року.

Джерело: Anschlag

Фото: Anschlag

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