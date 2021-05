Білоруським авіакомпаніям заборонено перетинати повітряний простір Великої Британії без спеціального дозволу.

Таку заяву зробив міністр транспорту країни Грант Шеппс у Twitter.

Following yesterday’s removal of permission for Belavia to operate to/from the UK, I’m now taking further action. With immediate effect, Belarusian airlines will be prevented from entering UK airspace unless specifically authorised.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 25, 2021