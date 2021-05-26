Білоруським авіакомпаніям заборонено перетинати повітряний простір Великої Британії без спеціального дозволу.

Таку заяву зробив міністр транспорту країни Грант Шеппс у Twitter.

– Після вчорашнього скасування дозволу Белавія здійснювати польоти до та з Великої Британії, вживаю подальших заходів. Невідкладно забороняю білоруським авіакомпаніям перетинати повітряний простір Великої Британії, якщо для цього не буде спеціального дозволу, – наголосив Грант Шеппс.

Following yesterday’s removal of permission for Belavia to operate to/from the UK, I’m now taking further action. With immediate effect, Belarusian airlines will be prevented from entering UK airspace unless specifically authorised. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 25, 2021

Відкликання дозволу на польоти Белавіа

24 травня Велика Британія першою з європейських країн відкликала ліцензію національної білоруської авіакомпанії Белавіа на здійснення польотів до країни.

Заборона вступила в силу негайно.

Уряд Великої Британії таким чином відреагував на те, що 23 травня в Мінську із застосуванням винищувача МіГ-29 екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса.

Такі дії в Білорусі пояснили нібито надходженням сигналу про замінування літака.

Однак відразу після того, як борт приземлився в аеропорту Мінська, затримали засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був серед пасажирів рейсу.

Напередодні влада оголосила його в міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати його для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі.

Детальніше про відкликання дозволу на польоти Белавіа читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Grant Shapps